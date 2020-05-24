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«Куда катится Европа»: Пушков оценил закон Венгрии, юридически запрещающий признавать трансгендеров

«Куда катится Европа»: Пушков оценил закон Венгрии, юридически запрещающий признавать трансгендеров

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал закон Венгрии, запрещающий менять пол при рождении. По новому закону, трансгендеры в этой стране теперь не имеют права изменить пол в документах. 

В национальном реестре и документах, которые удостоверяют  личность, вместо записи «пол» появится запись «пол, назначенный при рождении». Поправка в закон делает невозможной смену пола в течение всей жизни.

Ранее в ходе голосования, которое привлекло международное внимание, этот закон поддержали 134 депутата, 56 проголосовали против.

Многие международные сообщества правозащитников уже осудили новый закон Венгрии о трансгендерах, пишет „ИНОСМИ.РУ“.

Венгрия известна в мире своим запретом на изучение гендерных наук в университетах, кроме этого власти страны поощряют естественный рост рождаемости населения за счет стимулирования многодетных семей.

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По материалам: u-f.ru

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