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Кузбасс получит помощь на борьбу с эпидемией коронавируса

Кузбасс получит помощь на борьбу с эпидемией коронавируса
Кемеровская область получит более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета в связи с эпидемией COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Уточняется, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Подчеркивается, что средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них рассчитан с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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