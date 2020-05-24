Кузбасс получит помощь на борьбу с эпидемией коронавируса

Анастасия Иванова

Кемеровская область получит более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета в связи с эпидемией COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Уточняется, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Подчеркивается, что средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них рассчитан с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.