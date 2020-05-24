Лана Дель Рей раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о «**** и изменах»

Вадим Карасев

Лана Дель РейФото: Jesse Grant / Getty Images

Американская певица Лана Дель Рей раскритиковала ряд поп-артисток, включая Бейонсе и Ариану Гранде, за песни про «**** [секс] и измены». Исполнительница также пожаловалась на несправедливые обвинения от женщин из музыкальной индустрии в Instagram в четверг, 21 мая.

«Теперь, когда Doja Cat, Ариана, Камила, Карди Би, Келани и Ники Минаж, а также Бейонсе получили свои первые места за песни про то, как быть сексуальной и не носить одежду, про ****, измены и тому подобное, можно мне уже вернуться к композициям про самореализацию, про ощущение себя прекрасной из-за влюбленности, даже если в отношениях не все гладко, или про танцы за деньги, или про что угодно еще — и при этом не быть распятой или получать критику за то, что я якобы романтизирую насилие?» — написала она.

Артистка призналась, что ей надоело, что женщины из индустрии музыки обвиняют ее в восхвалении насилия, в то время как она — просто известная персона, которая поет о реальных вещах. Речь идет об эмоциональном насилии в отношениях, которое сегодня особенно часто встречается по всему миру, подчеркнула исполнительница.

В комментариях к посту интернет-пользователи раскритиковали Лану Дель Рей за то, что, пытаясь защищать свое творчество, она решила атаковать песни других исполнительниц.