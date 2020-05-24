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Лепс не согласился со словами Пригожина о «чудовищном» положении артистов

Лепс не согласился со словами Пригожина о «чудовищном» положении артистовГригорий ЛепсФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Григорий Лепс не согласился со словами музыкального продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном» положении артистов во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?» — отметил Лепс.

Он рассказал, что не испытывает никаких проблем, продолжает спокойно работать на студии, писать музыку и восстанавливать голос.

Артист подчеркнул, что раньше людям приходилось справляться и с более серьезными трудностями, чем самоизоляция, — войной, голодом, холодом.

23 мая продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса. По его словам, творческие люди вынуждены сейчас «проедать то, что удалось в свое время скопить». С Пригожиным согласилась его супруга певица Валерия. Продюсера не поддержал музыкант Сергей Шнуров. Он сначала призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски «из "Пятерочки"». Затем посвятил ему два стихотворения.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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