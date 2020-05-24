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Любителям онлайн-знакомств дали рекомендации по правильному флирту

Любителям онлайн-знакомств дали рекомендации по правильному флиртуФото: Peter Steffen / DPA / Globallookpress.com

Любителям онлайн-знакомств, которые не знают, с чего начать диалог с потенциальным партнером, дали несколько советов о том, как правильно флиртовать в сети. Как отмечает портал Swipe Life, эти рекомендации подойдут для тех, кто не очень уверен в собственным коммуникативных навыках.

Так, пользователям сайтов знакомств посоветовали использовать свое остроумие, так как удачная шутка всегда обратит на себя внимание среди множества одинаковых сообщений со словом «привет». Хорошим способом также назвали вдумчивые и глубокие вопросы: они помогут лучше узнать человека. Однако при этом нужно следить за тем, чтобы беседа не превратилась в интервью.

Кроме того, желающим найти партнера порекомендовали открыто выражать свои чувства и быть позитивными. К примеру, по мнению авторов статьи, если вам обоим нравится «Гарри Поттер» вместо «мне тоже» лучше написать: «Я тоже обожаю "Гарри Поттера"! Я так рад, что я встретил кого-то, кто его тоже любит!»

Хорошим способом флирта также назвали лесть и комплименты: использовать их нужно таким образом, чтобы человек чувствовал, что интересен вам. При этом нужно избегать ситуаций, когда вы прочитали сообщения от потенциального партнера и не ответили на них. Непрочитанные сообщения могут свидетельствовать о том, что вы не цените время человека и не уважаете его самого.

Ранее пользователи Reddit дали несколько советов девушкам, которые боятся звать мужчин на первое свидание. Им порекомендовали вести себя вежливо, уважать время потенциальных партнеров и быть готовыми услышать нет на свое предложение. Кроме того, автор поста попросил девушек учитывать, что мужчин не «отпугивают» женщины, которые могут сделать первый шаг.

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По материалам: lenta.ru

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