Лунный день сегодня 24 мая 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика влияет на каждого из нас, поэтому так важно знакомиться с советами астрологов. Они помогут провести день успешно и противостоять неприятностям.

Воскресный день принесет множество сюрпризов, и не все они покажутся позитивными. В эти сутки Луна в союзе с созвездием Близнецов несет энергетику противоречий, из-за которых могут обостриться конфликты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с характеристиками этих суток, чтобы привлечь в жизнь удачу и обойти стороной неприятности.

Фаза Луны: рост Луны в Близнецах продолжается. Третьи лунные сутки пройдут во власти эмоций, а значит, в этот день важно противостоять агрессии, научиться сохранять спокойствие и достигнуть внутренней гармонии.

Магнитные бури 24 мая: солнечная активность минимальна, и магнитосфера Земли не будет во власти солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;достижение гармонии;обучение;сбор информации;дела, не требующие больших энергозатрат;умеренные физические нагрузки;позитивное общение.агрессия;конфликты;кропотливая работа;отсутствие отдыха;риски и авантюры.

Воскресный день — время для решения быстрых задач, которые не потребуют выносливости и пристального внимания. Дома можно заняться уборкой, которая не отнимет много сил: разобрать шкаф, протереть пыль, расставить по местам разбросанные вещи. Удачной в этот день будет затея с мытьем окон: это поможет впустить в жилище больше света и позитивной энергии.

Что надеть сегодня

Влияние Близнецов очевидно: в этот день захочется выглядеть так, чтобы бросаться в глаза и наслаждаться отражением в зеркале. Астрологи рекомендуют поступать так, как подсказывает интуиция, и надевать то, что поднимает настроение. Цвет одежды в воскресный день не так важен, как обереги, которые помогут сохранить силы и противостоять опасностям извне. С этим прекрасно справятся рубины, авантюрины, янтарь и аметист.

Финансы и работа в 3 лунный день

В третьи лунные сутки удача будет на стороне бизнесменов, которым нужен резкий старт и новые идеи для прибыли. Созвездие Близнецов мобилизует и помогает раскрывать новые грани талантов и находить оригинальные решения. Рискованные мероприятия проводить не стоит из-за вероятности потерять часть накоплений, доверив их мошенникам.

Финансовая активность в воскресный день возможна, однако тратить все накопления не стоит. Онлайн-шопинг позволит сэкономить, а также найти нужные товары и получить их, не выходя из дома.

Любовь и отношения 24 мая

Рост Луны влияет на активность, а созвездие Близнецов наделяет общительностью, а значит, в эти сутки шанс познакомиться с интересными людьми возрастает. В воскресный день можно не только встретить свою половинку, но и обзавестись друзьями, а также найти деловых партнеров.

Отношения с близкими людьми в эти сутки астрологи рекомендуют выстраивать на позитиве, стараясь обходить острые углы и не поднимать неприятных. Также в 3 лунные сутки уместным будет сближение пар, которым необходимо поддержать огонь страсти.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В воскресенье важно с самого утра настраиваться на позитив, чтобы не портить настроение ни себе, ни окружающим. Состоянию здоровья ничто не угрожает, однако стоит придерживаться здорового образа жизни, чтобы исключить неприятности со здоровьем из-за чрезмерных нагрузок и несбалансированного питания. В этот день можно заняться медитациями, благодаря которым получится справиться с тревогой и волнением, присущими многим во время начала роста Луны.