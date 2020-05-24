Лунный день сегодня 24 мая 2020 года
Лунная энергетика влияет на каждого из нас, поэтому так важно знакомиться с советами астрологов. Они помогут провести день успешно и противостоять неприятностям.
Воскресный день принесет множество сюрпризов, и не все они покажутся позитивными. В эти сутки Луна в союзе с созвездием Близнецов несет энергетику противоречий, из-за которых могут обостриться конфликты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с характеристиками этих суток, чтобы привлечь в жизнь удачу и обойти стороной неприятности.
Фаза Луны: рост Луны в Близнецах продолжается. Третьи лунные сутки пройдут во власти эмоций, а значит, в этот день важно противостоять агрессии, научиться сохранять спокойствие и достигнуть внутренней гармонии.
Магнитные бури 24 мая: солнечная активность минимальна, и магнитосфера Земли не будет во власти солнечных ветров.
Что принесет удачу сегодня
позитивный настрой;
достижение гармонии;
обучение;
сбор информации;
дела, не требующие больших энергозатрат;
умеренные физические нагрузки;
позитивное общение.
Что отпугнет успех в этот день
агрессия;
конфликты;
кропотливая работа;
отсутствие отдыха;
риски и авантюры.
Домашние дела по лунному календарю
Воскресный день — время для решения быстрых задач, которые не потребуют выносливости и пристального внимания. Дома можно заняться уборкой, которая не отнимет много сил: разобрать шкаф, протереть пыль, расставить по местам разбросанные вещи. Удачной в этот день будет затея с мытьем окон: это поможет впустить в жилище больше света и позитивной энергии.
Что надеть сегодня
Влияние Близнецов очевидно: в этот день захочется выглядеть так, чтобы бросаться в глаза и наслаждаться отражением в зеркале. Астрологи рекомендуют поступать так, как подсказывает интуиция, и надевать то, что поднимает настроение. Цвет одежды в воскресный день не так важен, как обереги, которые помогут сохранить силы и противостоять опасностям извне. С этим прекрасно справятся рубины, авантюрины, янтарь и аметист.
Финансы и работа в 3 лунный день
В третьи лунные сутки удача будет на стороне бизнесменов, которым нужен резкий старт и новые идеи для прибыли. Созвездие Близнецов мобилизует и помогает раскрывать новые грани талантов и находить оригинальные решения. Рискованные мероприятия проводить не стоит из-за вероятности потерять часть накоплений, доверив их мошенникам.
Финансовая активность в воскресный день возможна, однако тратить все накопления не стоит. Онлайн-шопинг позволит сэкономить, а также найти нужные товары и получить их, не выходя из дома.
Любовь и отношения 24 мая
Рост Луны влияет на активность, а созвездие Близнецов наделяет общительностью, а значит, в эти сутки шанс познакомиться с интересными людьми возрастает. В воскресный день можно не только встретить свою половинку, но и обзавестись друзьями, а также найти деловых партнеров.
Отношения с близкими людьми в эти сутки астрологи рекомендуют выстраивать на позитиве, стараясь обходить острые углы и не поднимать неприятных. Также в 3 лунные сутки уместным будет сближение пар, которым необходимо поддержать огонь страсти.
Настроение и здоровье по лунному календарю
В воскресенье важно с самого утра настраиваться на позитив, чтобы не портить настроение ни себе, ни окружающим. Состоянию здоровья ничто не угрожает, однако стоит придерживаться здорового образа жизни, чтобы исключить неприятности со здоровьем из-за чрезмерных нагрузок и несбалансированного питания. В этот день можно заняться медитациями, благодаря которым получится справиться с тревогой и волнением, присущими многим во время начала роста Луны.