Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 24 мая 2020 года

Лунный день сегодня 24 мая 2020 года

Лунная энергетика влияет на каждого из нас, поэтому так важно знакомиться с советами астрологов. Они помогут провести день успешно и противостоять неприятностям.

Воскресный день принесет множество сюрпризов, и не все они покажутся позитивными. В эти сутки Луна в союзе с созвездием Близнецов несет энергетику противоречий, из-за которых могут обостриться конфликты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с характеристиками этих суток, чтобы привлечь в жизнь удачу и обойти стороной неприятности.


Фаза Луны: рост Луны в Близнецах продолжается. Третьи лунные сутки пройдут во власти эмоций, а значит, в этот день важно противостоять агрессии, научиться сохранять спокойствие и достигнуть внутренней гармонии.

Магнитные бури 24 мая: солнечная активность минимальна, и магнитосфера Земли не будет во власти солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня


позитивный настрой;
достижение гармонии;
обучение;
сбор информации;
дела, не требующие больших энергозатрат;
умеренные физические нагрузки;
позитивное общение.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
конфликты;
кропотливая работа;
отсутствие отдыха;
риски и авантюры.

Домашние дела по лунному календарю

Воскресный день — время для решения быстрых задач, которые не потребуют выносливости и пристального внимания. Дома можно заняться уборкой, которая не отнимет много сил: разобрать шкаф, протереть пыль, расставить по местам разбросанные вещи. Удачной в этот день будет затея с мытьем окон: это поможет впустить в жилище больше света и позитивной энергии.

Что надеть сегодня

Влияние Близнецов очевидно: в этот день захочется выглядеть так, чтобы бросаться в глаза и наслаждаться отражением в зеркале. Астрологи рекомендуют поступать так, как подсказывает интуиция, и надевать то, что поднимает настроение. Цвет одежды в воскресный день не так важен, как обереги, которые помогут сохранить силы и противостоять опасностям извне. С этим прекрасно справятся рубины, авантюрины, янтарь и аметист.


Финансы и работа в 3 лунный день

В третьи лунные сутки удача будет на стороне бизнесменов, которым нужен резкий старт и новые идеи для прибыли. Созвездие Близнецов мобилизует и помогает раскрывать новые грани талантов и находить оригинальные решения. Рискованные мероприятия проводить не стоит из-за вероятности потерять часть накоплений, доверив их мошенникам.

Финансовая активность в воскресный день возможна, однако тратить все накопления не стоит. Онлайн-шопинг позволит сэкономить, а также найти нужные товары и получить их, не выходя из дома.

Любовь и отношения 24 мая

Рост Луны влияет на активность, а созвездие Близнецов наделяет общительностью, а значит, в эти сутки шанс познакомиться с интересными людьми возрастает. В воскресный день можно не только встретить свою половинку, но и обзавестись друзьями, а также найти деловых партнеров.

Отношения с близкими людьми в эти сутки астрологи рекомендуют выстраивать на позитиве, стараясь обходить острые углы и не поднимать неприятных. Также в 3 лунные сутки уместным будет сближение пар, которым необходимо поддержать огонь страсти.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В воскресенье важно с самого утра настраиваться на позитив, чтобы не портить настроение ни себе, ни окружающим. Состоянию здоровья ничто не угрожает, однако стоит придерживаться здорового образа жизни, чтобы исключить неприятности со здоровьем из-за чрезмерных нагрузок и несбалансированного питания. В этот день можно заняться медитациями, благодаря которым получится справиться с тревогой и волнением, присущими многим во время начала роста Луны.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена
Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена
Анонсировано продолжение кинофраншизы «Джон Уик»
Анонсировано продолжение кинофраншизы «Джон Уик»
Лунный день сегодня 24 мая 2020 года
Лунный день сегодня 24 мая 2020 года
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании
Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании
Российская лыжница назвала допинг необходимой частью профессионального спорта
Российская лыжница назвала допинг необходимой частью
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры
Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской
В Москве умерли 59 человек с коронавирусом
В Москве умерли 59 человек с коронавирусом
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле
Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле
Бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и футболист Антон Шунин стали родителями
Бывший "ангел" Victoria's Secret Катя Григорьева и футболист Антон

Топ на сегодня

Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в
Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам
Венесуэла предупредила генсека ООН об угрозе США иранским танкерам
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров
Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Еще по теме

Лунный день сегодня 11 января 2020 года
Лунный день сегодня 17 июля 2019 года
Лунный день сегодня 25 июля 2019 года
Лунный день сегодня 21 января 2020 года