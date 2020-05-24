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Малому и среднему бизнесу в Приангарье отсрочили уплату аренды

Малому и среднему бизнесу в Приангарье отсрочили уплату аренды
Субъектам малого и среднего бизнеса в Иркутской области отсрочили уплату аренды, сообщило IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росимущества.

Так, для арендаторов являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, договоры с которыми заключены до 1 апреля 2020 года, увеличен период действия льготы по отсрочке уплаты арендных платежей до 01 октября 2020 года, тогда как ранее этот период составлял апрель – июнь 2020 года.

Также увеличен период погашения задолженности. Теперь погасить ее необходимо в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.


сообщило, что правительство России выделит 100 миллиардов рублей на поддержку пострадавших от пандемии регионов.
# Россия
По материалам: ria.ru

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