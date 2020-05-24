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Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса

Малышева назвала витамин для профилактики коронавирусаФото: Globallookpress.com

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.

По словам Малышевой, недостаток в организме витамина D является серьезной угрозой здоровью. Она пояснила, что он влияет на кости человека, а также на работу сердца, память и иммунную систему.

«Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией», — написала Малышева.

Телеведущая также отметила, что суточную норму витамина D можно получить от четырех граммов печени трески, а также от ста грамм селедки.

Ранее британские ученые посоветовали принимать витамин D во время пандемии коронавируса. Эксперты отметили, что так как люди проводят много времени внутри помещений и почти не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, то они не получают данное вещество в достаточном количестве. При этом уточнялось, что витамин D никак не влияет на вероятность заражения коронавирусом или на лечение болезни, как это ранее ошибочно утверждали некоторые источники.

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По материалам: lenta.ru

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