Машина на клумбе, дети в больнице: эксклюзивные фото серьезного ДТП в центре Киева

Анастасия Иванова

Вечером в воскресенье, 24 мая, случилось серьезное ДТП в центральной части Киева. На площади Победы не смогли разъехаться «Форд» и «Инфинити». Предварительно выяснилось, что гость столицы за рулем «Форда» выезжал с поворотом на площадь, а «Инфинити» двигался с улицы Дмитриевской в сторону ул. Жилянской. В результате столкновения «Форд» очутился на цветочной клумбе.

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