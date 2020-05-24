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Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира

Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех мусульман России с праздником Ураза-байрам, пожелав здоровья, мира и благополучия.

"Завершение священного месяца Рамадан неразрывно связано с духовным и нравственным очищением. В эти светлые дни верующие встречаются с родными и близкими, совершают добрые дела, помогают нуждающимся", - говорится в поздравлении.

"Мусульманская умма России многое делает для сохранения обычаев и культуры ислама, поддерживает и развивает многовековые традиции добрососедства и терпимости. Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия", - подчеркнул Медведев.


Ураза-байрам - один из двух главных праздников ислама. В этом году из-за пандемии коронавируса мечети в РФ закрыты для верующих, поэтому праздничный намаз они совершают дома. Однако в самих молельнях праздничную молитву совершают имамы и муфтии.

# Россия
По материалам: ria.ru

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