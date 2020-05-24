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Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 3 июня

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 3 июня
Минкомсвязь РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 24 мая - 3 июня.

На 24 мая планируется рейс Рим — Москва. 25 мая ожидаются перелеты Душанбе — Москва, Дели — Москва, Амман — Москва, Денпасар — Санкт-Петербург — Москва. 26 мая россияне вернутся домой маршрутами Душанбе — Красноярск, Бейрут — Краснодар, Душанбе — Екатеринбург, Бишкек — Санкт-Петербург — Москва, Белград — Москва, Баня Лука — Москва.

На 27 мая планируется перелет Ереван — Новосибирск — Екатеринбург. 28 мая ожидаются рейсы Гоа — Санкт-Петербург — Москва, Франкфурт-на-Майне — Москва. 29 мая должны состояться перелеты Анталья — Стамбул — Москва, Душанбе — Москва. 30 мая ожидаются рейсы Бангкок — Санкт-Петербург— Москва, Лондон — Санкт-Петербург — Москва, Душанбе — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Екатеринбург— Новосибирск, Нью-Йорк — Москва — Ростов-на-Дону — Махачкала.


Майами — Санкт-Петербург — Москва. 1 июня рейсов не запланировано. 2 июня должны состояться рейсы Дели — Москва, Сеул — Владивосток — Москва. 3 июня планируется рейс Гуанчжоу — Владивосток — Москва.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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