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Минздрав России запланировал клинические испытания лекарства от коронавируса

Минздрав России запланировал клинические испытания лекарства от коронавируса

Запланировано проведение тестирования отечественного лекарственного препарата от COVID-19.  

О назначенных сроках тестирования препарата от коронавирусной инфекции нового типа сообщил РИА Новости главный уролог Министерства здравоохранения России, академик Дмитрий Пушкарь. Согласно протоколу Минздрава, исследования противовирусного препарата “Фавипиравира” (торговое название “Арепливир”) пройдут в течение лета 2020 года. 

Клинические испытания намечено провести в Москве, Мордовии и Санкт-Петербурге. Несколько сотен пациентов только со средней степенью тяжести заболевания примут участие в тестировании. Курс их лечения продлится в среднем не больше 7 дней. Дмитрий Пушкарь пояснил, что доклинические испытания препарата “Фавипиравир” на животных доказали его эффективность. Он  уничтожает  именно коронавирус. 

Минздрав России планировал ранее сокращение сроков появления на рынке препарата от коронавируса “Арепривир”, сообщают РИА Новости. 

Ранее портал Южный Федеральный сообщал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил найти добровольцев на испытание вакцины из числа заключенных. Взамен на согласие стать участником исследований препарата от COVID-19 Жириновский предложил в два раза сократить срок заключения. По мнению политика, желающих пойти на такую "сделку" может оказаться немало. Но эта инициатива не нашла поддержки общественников.

Американский ученый Уильям Хэзелтайн вовсе не верит в заявления о скором создании вакцины. По его мнению, все это является ничем иным, как пустыми обещаниями политиков.

Читайте также: Клинические испытания вакцины от коронавируса начнут проводить уже через месяцРоссийскими учеными создано три препарата для борьбы с новой коронавирусной инфекцией
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По материалам: u-f.ru

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