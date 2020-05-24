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Мировой автогигант замыслил массовую чистку

Мировой автогигант замыслил массовую чисткуФото: Toru Hanai / Reuters

Мировой автогигант — японский Nissan — замыслил массовую чистку. Концерн собирается уволить десятки тысяч человек из-за падения прибыли, сообщает Bloomberg. Под сокращение могут попасть более 20 тысяч человек. В первую очередь это касается сотрудников компании в развивающихся странах и Европе. Производственный план представят 28 мая.

Изменения также могут коснуться и японского рынка, но пока не ясно, идет ли речь о производственных мощностях или же о точках продажи автомобилей. Основой причиной грядущих изменений в Nissan называют обрушение продаж на фоне пандемии коронавируса. Ежегодные постоянные расходы думают сократить на 2,8 миллиарда долларов.

В середине марта Nissan объявил о прекращении работы завода в Испании. Тогда это было связано с падением спроса и проблемами с поставками. Закрытие происходило на фоне обрушения европейского рынка в целом и акций автомобильных компаний в частности.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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