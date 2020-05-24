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Москва назвала сумбурными и смешными причины выхода США из ДОН

Москва назвала сумбурными и смешными причины выхода США из ДОН

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков считает смешными причины, названные США по выходу из Договора по открытому небу (ДОН).

Рябков подчеркивает, что аппаратура на российских самолетах открытого неба откалибрована так, что ничего нельзя подтасовать и что заявления американской стороны об использовании этих самолетов в качестве наводчиков для артиллерийско-ракетного огня необоснованны.

«Это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах», — сказал дипломат в эфире «Первого канала».

Рябков назвал обоснования Вашингтона по выходу из соглашения сумбурными и нелогичными.

«Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания — это просто смешно», — сказал представитель МИД.

Как отметил Рябков, в Вашингтоне забывают, что американские самолеты в России «много лет летали не над пляжами и парками».

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу из-за «нарушений» Москвой положений договора, Госдепартамент уточнил, что это произойдет через шесть месяцев. Однако отмечается, что США могут и пересмотреть свои планы, но при условии, что Россия «вернется к полному соблюдению» договора.

Договор по открытому небу в 1955 году предложил заключить в качестве меры по укреплению доверия президент США Дуайт Айзенхауэр. В 1992 году он был подписан странами НАТО и бывшего Варшавского договора и в 2002 году вступил в силу. Участницами соглашения являются 35 стран, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Турция, Канада.

В Евросоюзе не поддержали выход Вашингтона из договора и призвали Вашингтон вернуться к его выполнению.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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