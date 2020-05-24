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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

Власти Киргизии и Таджикистана обсуждают инцидент с перестрелкой пограничников двух стран. Это не первый случай, когда стражи границы открывают огонь – в сентябре прошлого года это закончилось гибелью киргизского пограничника, а 8 мая пять человек были ранены.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр киргизской погранслужбы, инцидент произошел после попытки таджиков выпасать скот на территории соседней страны. Пограничный наряд пресек противоправные действия, после чего был обстрелян неизвестными лицами. Позже огонь по нему открыли таджикские коллеги.

"Обстановка на данном участке киргизско-таджикской госграницы относительно стабильная", – уточнили в Бишкеке.

Конфликт планируется урегулировать путем переговоров. Есть ли пострадавшие со стороны Таджикистана, не сообщается.

Граница Киргизии и Таджикистана не проходила делимитацию, в связи с чем периодически возникают конфликты о принадлежности той или иной земли. В общей сложности участки длиною свыше 450 км не демаркированы.

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По материалам: uposters.ru

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