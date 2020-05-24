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На Кубани сняли на видео летающий квадрокоптер в платье

На Кубани сняли на видео летающий квадрокоптер в платье

В небе над Кубанью было замечено «приведение», которое оказалось квадрокоптером, наряженным в платье. В комментарии к ролику говорится, что умельцы использовали вешалку, скотч, платье. Жалоб на сердечные приступы не поступило.

В Сети предположили, что на самом деле это дементоры (выдуманные существа из мира Гарри Поттера, питающиеся хорошими воспоминаниями людей). Кто-то предположил, что такие шутки слишком жестоки для людей со зрением -5. Другие посетовали, что в этот момент не было съемочной группы с канала ТВ-3.

Предлагаем своим читателям оценить шутку хозяев дрона. Напугало бы вас такое «приведение»?

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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