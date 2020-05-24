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Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусуФото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Его словам приводит «Парламентская газета».

«Она [инфекция] не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — объяснил специалист.

По словам Брико, о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. Он добавил, что в Европе антитела к коронавирусу есть у 15 процентов населения. При таком показателе остается возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания, отметил специалист.

Ранее глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что по результатам выборочного обследования 50 тысяч человек, иммунитет к коронавирусу имеют около 12,5 процента москвичей.

Общее число случаев заражения в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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