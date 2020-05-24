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Названы прошедшие пик коронавируса российские регионы

Названы прошедшие пик коронавируса российские регионыФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва и Подмосковье стали единственными российскими регионами, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, причина заключается в том, что с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось количество тестов. «Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», — пояснил он.

Тавадян добавил, что остальные регионы либо находятся на пике в настоящий момент, либо достигнут его в ближайшие одну-две недели.

Эксперт также подчеркнул, что эффективность режима самоизоляции высока, если 90 процентов населения соблюдают его. Он добавил, что смягчение ограничительных мер после значительного увеличения тестирования оправдано для столичного региона. «Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19», — сказал Тавадян.

Ранее глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что по результатам выборочного обследования 50 тысяч человек, иммунитет к коронавирусу имеют около 12,5 процента москвичей.

Общее число случаев заражения в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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