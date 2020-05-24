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Нетаньяху предстал перед судом в Израиле

Нетаньяху предстал перед судом в ИзраилеБиньямин НетаньяхуФото: Ronan Zvulun / ASSOCIATED PRESS

В воскресенье, 24 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима, где началось первое заседание по трем делам премьер-министра, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал i24.

Нетаньяху стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в должности. В ходе телеобращения из здания суда, которое транслировалось основными каналами израильского телевидения, премьер-министр заявил, что дела, по которым его обвиняют, сфабрикованы с целью отстранения от власти в Израиле представителей правых. «Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня и правый лагерь», — заявил Нетаньяху. «Весь правый лагерь оказался сегодня на скамье подсудимых в качестве подзащитного. Я прибыл в суд», — добавил он.

Политик еще раз потребовал, чтобы судебное заседание по его делам транслировалось в прямом эфире, несмотря на то, что ранее суд уже отвергал его требование. Суд также обязал Нетаньяху лично присутствовать на первом заседании, вопреки просьбе премьера не приходить, так как оно носит технический характер. В ходе первого заседания Нетаньяху будут зачитаны заключения прокуратуры, а он должен будет ответить, понятна ли ему суть дел. Политик ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

В Окружной суд Иерусалима с Нетаньяху прибыли несколько членов его нового правительства, среди которых Исраэль Кац, занимающий пост министра финансов, министр транспорта Мири Регев и министр внутренней безопасности Амира Охану. Неделю назад премьер-министр привел к присяге сформированное им по итогам выборов 2 марта правительство, которое стало пятым в его политической карьере.

По сообщениям телеканал i24, у здания суда проходят демонстрации сторонников и противников Нетаньяху. Всего на демонстрации собралось около 200 человек. Сторонники главы кабмина принесли с собой плакаты, раскрашенные в цвета партии «Ликуд», которую возглавляет Нетаньяху. Противников премьера среди демонстрантов меньше, и они отделены металлическими разделителями от сторонников. Обе стороны скандируют лозунги и размахивают национальными флагами.

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По материалам: lenta.ru

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