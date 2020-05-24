Новая Windows 10 выходит на будущей неделе

Анастасия Иванова

Ресурс Windows Latest сообщает, что развёртывание обновления Windows 10 (2004) стартует на будущей неделе. Как ожидается, это произойдёт в период с 26 по 28 мая, хотя сам процесс займёт время. Обновление будет представлено в виде пакета в Центре обновлений системы, но решение об установке примет сам пользователь.При этом поначалу оно появится только при ручной проверке обновлений, автоматический поиск не покажет наличие пакета. Также система не отобразит обновление, если на компьютере есть устройства, которые новая ОС ещё не поддерживает.Отмечается, что производители железа уже обновили или готовят свежие драйверы для Windows 10 (2004). А в самой новой сборке ожидается изменение подхода к обновлению драйверов. Вместо полномасштабного развёртывания теперь их будут выпускать постепенно. Правда, это касается только решений для фирменных PC и ноутбуков, в том числе компаний HP, Asus и так далее.Также сообщается, что Microsoft планирует выпустить ещё один патч в июне. В нём будут добавлены новые возможности для планшетов.