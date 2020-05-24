Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новая Windows 10 выходит на будущей неделе

Новая Windows 10 выходит на будущей неделе
Ресурс Windows Latest сообщает, что развёртывание обновления Windows 10 (2004) стартует на будущей неделе. Как ожидается, это произойдёт в период с 26 по 28 мая, хотя сам процесс займёт время. Обновление будет представлено в виде пакета в Центре обновлений системы, но решение об установке примет сам пользователь.

При этом поначалу оно появится только при ручной проверке обновлений, автоматический поиск не покажет наличие пакета. Также система не отобразит обновление, если на компьютере есть устройства, которые новая ОС ещё не поддерживает.
Отмечается, что производители железа уже обновили или готовят свежие драйверы для Windows 10 (2004). А в самой новой сборке ожидается изменение подхода к обновлению драйверов. Вместо полномасштабного развёртывания теперь их будут выпускать постепенно. Правда, это касается только решений для фирменных PC и ноутбуков, в том числе компаний HP, Asus и так далее.

Также сообщается, что Microsoft планирует выпустить ещё один патч в июне. В нём будут добавлены новые возможности для планшетов.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на выборах
Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118
Звездный Instagram: простые радости, семейные кадры и солнцетерапия
Звездный Instagram: простые радости, семейные кадры и солнцетерапия
Лана Дель Рей раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о «**** и изменах»
Лана Дель Рей раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о «****
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня
Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня
Придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике
Придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике
Малому и среднему бизнесу в Приангарье отсрочили уплату аренды
Малому и среднему бизнесу в Приангарье отсрочили уплату аренды
Тодоренко отдала награду «Женщина года» россиянке с отрубленными мужем руками
Тодоренко отдала награду «Женщина года» россиянке с отрубленными

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Алексей Мозговой: время «Первого»
Алексей Мозговой: время «Первого»
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство от малярии
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США

Еще по теме

Обновление Windows 10 официально перенесли на май
Microsoft тайком от пользователей обновляет компьютеры до Windows 10
С 1 февраля 2016 компьютеры будут обновляться до Windows 10 автоматически
Microsoft обещает повысить стабильность обновлений Windows 10