Одежда для активных тренировок и отдыха: смотрим новые лукбуки

Вадим Карасев

Лето все ближе, а вместе с ним и надежда, что все-таки удастся вырваться из самоизоляции на свободу, хотя бы для тренировок на свежем воздухе. Альтернативный вариант — отдых на даче, где можно растянуться в гамаке в удобном домашнем костюме и заесть тоску по заморским краям клубникой с грядки. В сегодняшней подборке лукбуков рассматриваем одежду для обоих сценариев.

1.Roxy

Бренд выпустил третий дроп капсульной коллекции купальников и одежды — Sister, вдохновленный двумя подругами: серфингисткой Келией Мониз и моделью Хейли Бибер.

В коллекцию вошли спортивный костюм оверсайз белого цвета, укороченные топы, шорты с лого в стиле 90-х, удлиненная джинсовая куртка и, конечно же, купальники, которые подойдут и для серфинга, и для вечеринки на пляже.





2.Reebok

Бренд представил бра-топ и легинсы PureMove+ из ткани с инновационной технологией Motion Sense, которая адаптируется под интенсивность движения и создает ощущение "второй кожи". Экипировка с технологией Motion Sense обеспечивает именно ту поддержку, которая необходима во время разных активностей, даже если тренировки проходят дома.





3.Alena Akhmadullina

Российский дизайнер представила капсулу домашней одежды Alena Akhmadullina, которая была полностью разработана в условиях самоизоляции. Съемку коллекции в соответствии с реалиями сегодняшнего дня Алена Ахмадуллина провела самостоятельно, выступив в роли и модели, и фотографа.





4.Incanto

У бренда появилась новая коллекция домашней одежды для тех, кто и на самоизоляции готов наряжаться. Скучать, меняя образы, точно не придется. Шелк, вискоза или хлопок, монохром или небанальные принты — выбор на любой вкус.





5.Guess

Бренд представил рекламную кампанию Guess Activewear. Спортивные образы весна-лето — 2020 продемонстрировала австралийская модель Натали Розер.

В коллекцию вошли легинсы, бра, топы, футболки, шорты, велосипедки, свитшоты и ветровки. Палитра Activewear выдержана в красном, черном, розовом и зеленом цветах.



