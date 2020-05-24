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Охотится на котов и собак: под Киевом орудует живодер (видео)

Охотится на котов и собак: под Киевом орудует живодер (видео)

В селе Мархаливка на Киевщине появился догхантер, который истребляет бездомных животных. В Херсоне полицейские задержали мужчину, который длительное время из арбалета убивал котов и собак.

По словам Леси, жительницы Мархаливки, недавно кусок свинца вытащили из лапки бездомной собаки, которой она приносила еду.

Пса отвезли на операцию. Ветеринары сказал, что шансы на восстановление лапы есть. Несмотря на травмированный таз и простреленную заднюю лапку, веру в людей пес не потерял, позволяет себя гладить и ласкается, говорится в сюжете ТСН.

Еще одна местная жительница Мархаливки Илона рассказала, что в селе появился человек, который убивает котов и, стреляет из пистолета по собакам.

По факту жестокого обращения с животными в полиции открыли уголовное производство.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон, согласно которому жестокое обращение с животными, в том числе бездомными, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о живодере из Харькова, который выбил щенку челюсть за то, что тот запрыгнул на кровать. А в Сумах у женщины изъяли 5 измученных собак, которых она держала в тесном помещении и не кормила.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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