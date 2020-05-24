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Основатель Twitter раздаст все свои деньги

Основатель Twitter раздаст все свои деньгиДжек ДорсиФото: Hindustan Times / Globallookpress.com

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси планирует до конца жизни раздать на благотворительность все свои деньги. Об этом он рассказал в интервью политику и предпринимателю Эндрю Яну, запись опубликована на YouTube.

«Я хочу быть уверен, что делаю все, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Хочу видеть изменения, пока живу», — отметил глава Twitter. Дорси уже направил более 85 миллионов долларов в различные организации.

Он публично отчитывается о переводах через Google-документ. Бизнесмен не стал создавать благотворительный фонд, чтобы избежать расходов, связанных с его управлением.

Ранее Дорси отдал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом. Он стал самым щедрым жертвователем как по абсолютной сумме, так и по доле от своего состояния (около 28 процентов). Дорси пообещал, что продолжит благотворительную деятельность и после завершения пандемии, но сместит фокус на темы женского здоровья, образования и безусловного базового дохода.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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