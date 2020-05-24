От холода к экстремальной жаре. Москве предрекли новые погодные сюрпризы

Алексей Вольцев

В первые два месяца лета в Московском регионе ожидается экстремальная жара до плюс 30 градусов, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.





"В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше 35 градусов", – приводит сообщение Института РИА Новости.

В институте также отметили, что данные погодные условия могут отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.

сообщало, что в Гидрометцентре рассказали о температуре выше климатической нормы в июне-месяце в столичном регионе.