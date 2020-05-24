Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19

Анастасия Иванова

Коронавирус выявлен у восьми пациентов и пяти сотрудников психиатрической больницы в Северной Осетии, сообщает минздрав региона.

"Несмотря на проводимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в республиканской психиатрической больнице выявлены случаи заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Источником инфицирования пациентов явились доставляемые в учреждение в остром состоянии больные с отсутствием на момент госпитализации клинических проявлений ОРВИ, добавлено в сообщении.

"COVID-19 выявлен у 8 пациентов и 5 сотрудников, проведен исчерпывающий комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции в РПБ", - добавили в ведомстве.