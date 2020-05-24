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Первый в России музей детей-героев открыт в Дзержинске

Первый в России музей детей-героев открыт в Дзержинске

В Дзержинске создан единственный в России музей детей-героев. Экспозиция, которую подготовили многодетные матери, включает в себя информацию о 100 подростках, а большая часть пока находится в архиве.

Как рассказывает одна из основательниц музея Ольга Максименко, идея такого музея возникла, когда женщина искала информацию о детях — героях Великой Отечественной войны и поняла, что про современных детей крайне мало информации.

«Дети-герои — современники, они же у нас постоянно обновляются, в процессе поиска мы находимся до сих пор», — добавляет другая основательница музея — Ольга Зелинская.

Как сообщает Mash, одна из историй, которую узнают посетители музея, — о восьмилетней Саше Ершовой, которая во время падения крыши в аквапарке «Трансвааль» на сломанной руке держала трёхлетнюю девочку в течение полутора часов, чтобы та не утонула.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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