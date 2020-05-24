Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года

Алексей Вольцев

Смертность в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем аналогичная статистика 2019 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Во-первых, она (смертность - ред.) сегодня ниже за четыре месяца. В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция",- сказала Попова.