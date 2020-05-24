Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года

Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года

Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Смертность в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем аналогичная статистика 2019 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Во-первых, она (смертность - ред.) сегодня ниже за четыре месяца. В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция",- сказала Попова.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на выборах
Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118
Звездный Instagram: простые радости, семейные кадры и солнцетерапия
Звездный Instagram: простые радости, семейные кадры и солнцетерапия
Лана Дель Рей раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о «**** и изменах»
Лана Дель Рей раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о «****
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня
Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня
Придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике
Придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике
Малому и среднему бизнесу в Приангарье отсрочили уплату аренды
Малому и среднему бизнесу в Приангарье отсрочили уплату аренды
Тодоренко отдала награду «Женщина года» россиянке с отрубленными мужем руками
Тодоренко отдала награду «Женщина года» россиянке с отрубленными

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Алексей Мозговой: время «Первого»
Алексей Мозговой: время «Первого»
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство от малярии
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США

Еще по теме

В России снизилась смертность населения
Минздрав отчитался о снижении смертности от болезней
Раскрыта смертность от заболеваний легких в России
Россияне стали реже умирать от рака