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После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек

После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек

Полиция задержала трех человек после перестрелки возле жилого комплекса на юге Москвы, сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

Инцидент произошел на Каширском шоссе вечером 24 мая. Местные жители обратились в полицию с заявлением о звуках выстрелов и конфликте между неизвестными. Охранники объекта уточнили, что стрельба велась из автомобилей. В конфликте участвовали не менее восьми человек.

В столице был объявлен план «Перехват» по розыску четырех легковых автомобилей марок Mercedes, BMW, Ford и Toyota.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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