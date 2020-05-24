После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек

Влада Некрасова

Полиция задержала трех человек после перестрелки возле жилого комплекса на юге Москвы, сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

Инцидент произошел на Каширском шоссе вечером 24 мая. Местные жители обратились в полицию с заявлением о звуках выстрелов и конфликте между неизвестными. Охранники объекта уточнили, что стрельба велась из автомобилей. В конфликте участвовали не менее восьми человек.

В столице был объявлен план «Перехват» по розыску четырех легковых автомобилей марок Mercedes, BMW, Ford и Toyota.