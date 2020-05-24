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Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернет

Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернетНикита МихалковФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков, пожаловавшийся на цензуру на российском телевидении после того, как канал «Россия 24» не дал в эфир повтор его программы «Бесогон ТВ» о плане Билла Гейтса чипировать весь мир, объявил, что новый выпуск его передачи выйдет только на YouTube. Об этом режиссер сообщил в видеообращении, опубликованном на его канале.

Новый выпуск «Бесогон ТВ» будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем Михалков обсудит реакцию общества на снятый с эфира выпуск его авторской программы.

«Важно, что мы всегда делали программу "БесогонТВ" для наших зрителей. Да, телеканал "Россия 24" всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России», — отметил Михалков, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что в случае невозможности сотрудничества передача уйдет с телевидения и будет выходить в интернете. Режиссер уточнил, что параллельно планирует думать о ее дальнейшем развитии.

В начале мая Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Позже руководство «России 24» подчеркнуло, что не планирует отказываться от передачи «Бесогон ТВ».

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По материалам: lenta.ru

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