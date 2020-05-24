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Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов

Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Продюсер Иосиф Пригожин обратился в инстаграме к музыканту Сергею Шнурову с просьбой сначала разобраться в том, что он имел в виду, говоря о "чудовищном положении" артистов из-за пандемии коронавируса, а уже потом записывать "стишки".

Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. В ответ Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы и берестой. Кроме того, певец призвал помочь Пригожину "кто чем может на еду" и пообещал прислать ему сосиски.

# Россия
По материалам: ria.ru

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