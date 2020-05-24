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Пригожин поспорил со Шнуровым о «чудовищном положении» артистов

Пригожин поспорил со Шнуровым о «чудовищном положении» артистовИосиф ПригожинФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поспорил с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, который ответил стихами на его словам о «чудовищном положении» артистов. Свое обращение Пригожин опубликовал в Instagram.

По словам продюсера, музыканту, прежде чем «*********** [подшучивать] и писать стишки», стоит поинтересоваться, о чем шла речь. Пригожин отметил, что он говорил не о себе или его супруге певице Валерии, а о тысячах творческих людей по всей стране, которые посвятили себя творчеству и находятся сейчас «на нуле».

«Ты — депутат (Шнуров вступил в Партию роста, однако не является депутатом Госдумы — прим. «Ленты.ру»), позаботься о людях, которые только начинают творческую карьеру», — заявил Пригожин и вспомнил, что певец Иосиф Кобзон, умерший в 2018 году, «всегда заботился о своих коллегах в Госдуме и не только».

Ранее Шнуров написал стихотворение в ответ на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса. Следом он призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски «из "Пятерочки"».

Спор начался после заявления Пригожина о том, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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