Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

Вадим Карасев

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Силы правительства национального согласия (ПНС) в Ливии захватили одно из зданий, которое ранее использовалось инженерным подразделением российской ЧВК. Фотографиями с трофеями военные, сражающиеся против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, похвастались в соцсетях, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как отмечает канал, здание располагается на юге столицы страны Триполи. При этом, вероятнее всего, бойцы ЧВК сами оставили эту базу, и армия ПНС просто заняла пустующее здание.

В то же время наемники при отходе по какой-то причине не уничтожили хранившееся на базе имущество. В результате в руках военных ПНС оказались различные документы и схемы, а также осколочные мины МОН-200 и средства для минирования местности.

Ранее в мае сообщалось, что в Ливии погиб военный, предположительно, входивший в ряды одной из российских ЧВК. Отмечалось, что он был убит в ходе боев на юге Триполи, откуда до этого отступили силы Хафтара.

До этого силы ПНС заявили об успешном наступлении к югу от Триполи и оттеснении Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Военным ПНС удалось занять ряд важных стратегических точек в двух направлениях от столицы.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи. Сейчас там параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА.