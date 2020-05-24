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Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича. Заявление российского сенатора приводит портал "Украина.ру".

"Игра США на постсоветском пространстве такова, чтобы привести к власти выгодных им лиц. Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот", — сказал Пушков.

Экс-президент Украины Виктор Янукович, напомнил сенатор, пытался быть хорошим партнером для западных государств, в итоге лидеры этих стран поддержали майдан, а главы МИД Польши, Франции и Германии дали письменные гарантии Януковичу, что у него будет перемирие с оппозицией, а через несколько месяцев новые выборы, однако уже на следующий же день они эти гарантии "выкинули на помойку".


Парламентарий признает, что у Белоруссии есть определенное поле для маневра, однако политика Запада нацелена на смену строя в республике, а не на развитие отношений без внутренних изменений.

# В мире
По материалам: ria.ru

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