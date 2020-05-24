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Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании

Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить дистанционный сбор подписей избирателей и дистанционное электронное голосование на федеральном уровне.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он продляет эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках на выборах 13 сентября 2020 года.

В документе предусматривается внесение изменений в избирательное законодательство РФ, а также вводится понятие «дистанционное электронное голосование». Речь идет о процессе голосования, в рамках которого не используется бюллетень на бумажном носителе.

Подчеркивается, что во время проведения выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума при помощи почты.

Также появляется возможность дистанционного электронного голосования. Более того, сбор подписей избирателей может осуществляться через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Данный документ уточняет и требования по заполнению подписных листов. В частности, теперь при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума должен самостоятельно указать в подписном листе свои фамилию, имя и отчество.

Для участия в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель должен подать соответствующее заявление через портал Госуслуг или через МФЦ, в установленных ЦИК случаях заявление можно подать через территориальные и участковые комиссии. Перечень цифровых участков будет утверждаться решением ЦИК на основании предложений избиркомов субъектов РФ.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Владимир Путин призвал готовится ко второй волне эпидемии коронавируса в России, которая произойдет осенью этого года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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