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Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов

Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению платёжной дисциплины в части оплаты энергоресурсов бюджетными организациями, следует из списка поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики.

"Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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