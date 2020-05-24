Путин поручил повысить платежную дисциплину по оплате энергоресурсов
Сегодня, 05:28 Алексей Вольцев
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению платёжной дисциплины в части оплаты энергоресурсов бюджетными организациями, следует из списка поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
"Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.
По материалам: ria.ru