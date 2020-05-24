Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Решения о признании домов аварийными хотят размещать в Госреестре недвижимости

Решения о признании домов аварийными хотят размещать в Госреестре недвижимости

Решения о признании домов аварийными хотят размещать в Госреестре недвижимости

Если многоквартирный дом признали аварийным, то решение об этом обязательно будут размещать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Такой законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Государственной Думы.

Закрепить новую норму в Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» предложили депутаты от «Единой России» Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Сергей Пахомов и Андрей Красов. Они констатируют, что уровень осведомленности граждан о программах расселения аварийного жилищного фонда крайне низкий, а в ряде случаев продавцы недвижимости даже специально скрывают от покупателей факт признания дома аварийным.

Предлагается ввести обязанность для региональных и муниципальных органов власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. В свою очередь федеральная служба будет включать данные сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения ЕГРН.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Следственный комитет выявил еще двух человек, размещавших гнусные фото на сайте "Бессмертного полка"
Следственный комитет выявил еще двух человек, размещавших гнусные
Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Испания «возобновляется»: самый длительный траур, футбол, туризм
Испания «возобновляется»: самый длительный траур, футбол, туризм
Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм
Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Хуснуллин: для развития стройотрасли необходимо принять свыше ста законов
Хуснуллин: для развития стройотрасли необходимо принять свыше ста
Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме COVID-19
Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме
Основатель Twitter раздаст все свои деньги
Основатель Twitter раздаст все свои деньги
Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok
Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Топ на сегодня

Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19

Еще по теме

Граждан переселят из аварийного фонда по новым механизмам
В России может измениться порядок регистрации недвижимости
Региональным счетным палатам планируют предоставить доступ к сведениям о недвижимости
Систему переселения из аварийного жилья хотят улучшить