Решения о признании домов аварийными хотят размещать в Госреестре недвижимости

Алексей Вольцев

Если многоквартирный дом признали аварийным, то решение об этом обязательно будут размещать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Такой законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Государственной Думы.

Закрепить новую норму в Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» предложили депутаты от «Единой России» Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Сергей Пахомов и Андрей Красов. Они констатируют, что уровень осведомленности граждан о программах расселения аварийного жилищного фонда крайне низкий, а в ряде случаев продавцы недвижимости даже специально скрывают от покупателей факт признания дома аварийным.

Предлагается ввести обязанность для региональных и муниципальных органов власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. В свою очередь федеральная служба будет включать данные сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения ЕГРН.

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