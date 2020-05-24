Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии

Влада Некрасова

Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировали по одному нарушению, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Хама", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.

Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.