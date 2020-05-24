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Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии

Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировали по одному нарушению, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Хама", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.


Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

# Россия
По материалам: ria.ru

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