Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках

Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенникахФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на вопросах кибербезопасности, предупредили россиян о ставшей популярной во время карантина схеме онлайн-мошенничества. Как сообщили «Ленте.ру» в компании, для кражи данных пользователей аферисты создают фишинговые сайты, замаскированные под курьерские службы.

Впервые такой случай мошенничества заметили в августе 2019 года после обращения нескольких пострадавших. За последние полгода количество регистраций подобных фишинговых доменов выросло в семь раз. Пик активности киберпреступников пришелся на весну 2020 года, период самоизоляции и карантина. При этом эксперты отмечают, что растет не только количество подобных сайтов, но и прибыль их создателей: к примеру, одна из преступных групп, занимающаяся созданием таких страниц, заработала 784 тысячи рублей в январе и 8,9 миллиона в апреле 2020 года.

В Group-IB отметили, что большинство жертв мошенников попадают на их сайты, перейдя по ссылкам на досках бесплатных объявлений. Внешне страницы аферистов не отличаются от сайтов курьерских служб, так как их цель — заставить пользователей ввести конфиденциальные данные. Отмечается, что за последнее время эксперты обнаружили и направили на блокировку почти 250 подобных ресурсов.

В конце апреля сообщалось, что эксперты Group-IB установили личности двух россиян, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь клиентам. За свои услуги мошенники требовали от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках
Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на выборах
Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118
Звездный Instagram: простые радости, семейные кадры и солнцетерапия
Звездный Instagram: простые радости, семейные кадры и солнцетерапия
Лана Дель Рей раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о «**** и изменах»
Лана Дель Рей раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о «****
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня
Еще не время. США перенесли саммит G7 на конец июня
Придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике
Придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике
Малому и среднему бизнесу в Приангарье отсрочили уплату аренды
Малому и среднему бизнесу в Приангарье отсрочили уплату аренды
Тодоренко отдала награду «Женщина года» россиянке с отрубленными мужем руками
Тодоренко отдала награду «Женщина года» россиянке с отрубленными

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Алексей Мозговой: время «Первого»
Алексей Мозговой: время «Первого»
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство от малярии
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США

Еще по теме

Названы новые виды махинаций на фоне пандемии
Работающих из дома предупредили о нападениях хакеров
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Россиян предупредили об аферах с цифровыми пропусками