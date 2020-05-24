Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров мошенниках

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на вопросах кибербезопасности, предупредили россиян о ставшей популярной во время карантина схеме онлайн-мошенничества. Как сообщили «Ленте.ру» в компании, для кражи данных пользователей аферисты создают фишинговые сайты, замаскированные под курьерские службы.

Впервые такой случай мошенничества заметили в августе 2019 года после обращения нескольких пострадавших. За последние полгода количество регистраций подобных фишинговых доменов выросло в семь раз. Пик активности киберпреступников пришелся на весну 2020 года, период самоизоляции и карантина. При этом эксперты отмечают, что растет не только количество подобных сайтов, но и прибыль их создателей: к примеру, одна из преступных групп, занимающаяся созданием таких страниц, заработала 784 тысячи рублей в январе и 8,9 миллиона в апреле 2020 года.

В Group-IB отметили, что большинство жертв мошенников попадают на их сайты, перейдя по ссылкам на досках бесплатных объявлений. Внешне страницы аферистов не отличаются от сайтов курьерских служб, так как их цель — заставить пользователей ввести конфиденциальные данные. Отмечается, что за последнее время эксперты обнаружили и направили на блокировку почти 250 подобных ресурсов.

В конце апреля сообщалось, что эксперты Group-IB установили личности двух россиян, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь клиентам. За свои услуги мошенники требовали от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.