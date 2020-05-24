Российская лыжница назвала допинг необходимой частью профессионального спорта
Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина объяснила, почему невозможно профессионально заниматься спортом и не употреблять при этом допинг.
На своем канале в Youtube она заявила, что атлетам приходится применять запрещенные препараты, поскольку в ином случае им хватит здоровья максимум на год. Причем в половине случаев спортсмен не знает, что употребляет допинг, отметила Ермошина. Остальные же делают это по специальным программам, чтобы не попасться допинг-офицерам.
Лыжница подчеркнула, что сама выступает против применения запретных веществ в спорте. По ее словам, употребляющий допинг атлет может ощутить побочный эффект не сразу, а через 10-20 лет.
Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил о массовом употреблении допинга российскими биатлонистами.