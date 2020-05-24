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Российская лыжница назвала допинг необходимой частью профессионального спорта

Российская лыжница назвала допинг необходимой частью профессионального спорта

Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина объяснила, почему невозможно профессионально заниматься спортом и не употреблять при этом допинг.

На своем канале в Youtube она заявила, что атлетам приходится применять запрещенные препараты, поскольку в ином случае им хватит здоровья максимум на год. Причем в половине случаев спортсмен не знает, что употребляет допинг, отметила Ермошина. Остальные же делают это по специальным программам, чтобы не попасться допинг-офицерам.

Заходя на территорию профессионального спорта, вы заведомо соглашаетесь с этим правилом (что в спорте есть допинг - прим.): хотите вы этого или нет. Отдаете своих детей в спорт – будьте уверены, что рано или поздно наступит момент, когда вам придется решать этот вопрос: будете вы принимать или нет. Если не будете, то вашего здоровья хватит хорошо если на год. Это зависит от вида спорта.

Лыжница подчеркнула, что сама выступает против применения запретных веществ в спорте. По ее словам, употребляющий допинг атлет может ощутить побочный эффект не сразу, а через 10-20 лет.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил о массовом употреблении допинга российскими биатлонистами.

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По материалам: uposters.ru

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