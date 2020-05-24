Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии

Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии

Российские военные снова заблокировали американский патруль в СирииФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские военные снова заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Инцидент произошел в районе сирийского города Тель-Тамр в провинции Хасеке. По данным канала, причиной блокировки американского патруля стало то, что военные США заранее не согласовали прохождение своей колонны через данную территорию, как это обязывает делать заключенный между Москвой и Вашингтоном «протокол о деконфликтации».

Как отмечается, встреча российских и американских военных продлилась всего несколько минут. После разъяснения ситуации с российской стороны военнослужащим США пришлось развернуться и двинуться обратно.

Аналогичная ситуация произошла на севере Сирии в начале мая. Тогда российские военнослужащие помешали представителям США войти в город Камышлы, где находится российская военная база. После этого военные из России отошли от границ города к аэропорту, где они базируются, а американцы уехали.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19
Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19
Теперь и в политике. Во Франции мэром коммуны впервые стал трансгендер
Теперь и в политике. Во Франции мэром коммуны впервые стал трансгендер
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между
Назван доход богатейших людей мира во время пандемии
Назван доход богатейших людей мира во время пандемии
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
В России выросли продажи водки и вина
В России выросли продажи водки и вина
Краткая история создания "волшебной палочки" — культового вибратора всех времен
Краткая история создания "волшебной палочки" — культового вибратора
Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернет
Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернет
После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек
После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек
В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
Пригожин отрекся от слов о «чудовищном положении» артистов
Пригожин отрекся от слов о «чудовищном положении» артистов

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство от малярии
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Еще по теме

Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Американские военные вновь не пропустили российский патруль в Сирии
Турция захватила в плен сирийских военных
Российские военные сообщили о подрыве бомбы на пути патруля в Сирии