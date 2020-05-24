Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские военные снова заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Инцидент произошел в районе сирийского города Тель-Тамр в провинции Хасеке. По данным канала, причиной блокировки американского патруля стало то, что военные США заранее не согласовали прохождение своей колонны через данную территорию, как это обязывает делать заключенный между Москвой и Вашингтоном «протокол о деконфликтации».

Как отмечается, встреча российских и американских военных продлилась всего несколько минут. После разъяснения ситуации с российской стороны военнослужащим США пришлось развернуться и двинуться обратно.

Аналогичная ситуация произошла на севере Сирии в начале мая. Тогда российские военнослужащие помешали представителям США войти в город Камышлы, где находится российская военная база. После этого военные из России отошли от границ города к аэропорту, где они базируются, а американцы уехали.