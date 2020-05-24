Шнуров посвятил еще один стих «борцу за нищих» Пригожину
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров посвятил еще один стих музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину. В своем Instagram-аккаунте он назвал его борцом за нищих.
Ну Иосиф, ну отрезал,
Ты заступник за весь мир, как
Ганди, и ***, мать Тереза.
Делегат артистов цирка!
Я смеюсь, катаясь лежа,
Цирковой ты наш заступник.
Представитель молодежи,
Ей бы ближе был Укупник.
Театральный охранитель
И налоговый плательщик?
Хватит, все, ***, уберите,
Этого борца за нищих.
Ща от смеха обоссусь,
Прости господи, Иисус.
Спор музыканта и продюсера начался после интервью Пригожина, в котором он пожаловался на «чудовищное положение» артистов. По его словам, творческие люди вынуждены сейчас «проедать то, что удалось в свое время скопить». В ответ на это Шнуров призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски «из "Пятерочки"».
После высказывания Шнурова продюсер призвал музыканта поинтересоваться, о чем идет речь, прежде чем «*********** [подшучивать] и писать стишки». По словам Пригожина, он говорил не о себе, а о тысячах людей по всей стране, которые посвятили себя творчеству и находятся сейчас «на нуле».