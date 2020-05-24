Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Следственный комитет выявил еще двух человек, размещавших гнусные фото на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет выявил еще двух человек, размещавших гнусные фото на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет выявил еще двух человек, размещавших гнусные фото на сайте "Бессмертного полка"
Фото: https://gazeta.a42.ru/

Главное следственное управление Следственного комитета России выявило еще двух человек, разместивших фотографии нацистских преступников и предателей Родины в открытом доступе на сайте движения "Бессмертный полк онлайн".

Как сообщает на официальном сайте ведомства, уже проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.

По мнению следователей, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Следствием установлено, что не позднее 4 мая 2020 года житель Казани Мухаммед Эль-Айюби с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". 

Не позднее 5 мая текущего года Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины Власова.

Следователями установлено, что Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций. За нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, а также мелкое хулиганство привлекался к административной ответственности. Кроме того, Шестаков привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби - за кражу.

По фактам размещения в этих фотографий возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Следственный комитет выявил еще двух человек, размещавших гнусные фото на сайте "Бессмертного полка"
Следственный комитет выявил еще двух человек, размещавших гнусные
Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Испания «возобновляется»: самый длительный траур, футбол, туризм
Испания «возобновляется»: самый длительный траур, футбол, туризм
Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм
Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Хуснуллин: для развития стройотрасли необходимо принять свыше ста законов
Хуснуллин: для развития стройотрасли необходимо принять свыше ста
Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме COVID-19
Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме
Основатель Twitter раздаст все свои деньги
Основатель Twitter раздаст все свои деньги
Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok
Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Топ на сегодня

Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
Россия лишилась «серебра» в списке лидеров по Covid-19: события ночи
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
В России сократят сроки вывода на рынок препарата от COVID-19
В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
В России сократят срок вывода препарата от коронавируса на рынок
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19
Российские дипломаты ответили на обвинения в дезинформации по Covid-19

Еще по теме

Установлены еще два человека, выложившие фото нацистов в «Бессмертный полк»
СК расследует, кто выложил в «Бессмертный полк-онлайн» фото Гитлера
Двое разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном
СК выяснил, кто размещал фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка"