Следственный комитет выявил еще двух человек, размещавших гнусные фото на сайте "Бессмертного полка"

Вадим Карасев

Фото: https://gazeta.a42.ru/

Главное следственное управление Следственного комитета России выявило еще двух человек, разместивших фотографии нацистских преступников и предателей Родины в открытом доступе на сайте движения "Бессмертный полк онлайн".

Как сообщает на официальном сайте ведомства, уже проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.

По мнению следователей, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Следствием установлено, что не позднее 4 мая 2020 года житель Казани Мухаммед Эль-Айюби с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России".

Не позднее 5 мая текущего года Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины Власова.

Следователями установлено, что Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций. За нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, а также мелкое хулиганство привлекался к административной ответственности. Кроме того, Шестаков привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а Эль-Айюби - за кражу.

По фактам размещения в этих фотографий возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично.

