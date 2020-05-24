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СМИ: китайские военные на время задержали индийских пограничников

СМИ: китайские военные на время задержали индийских пограничников
Китайские военные задержали, а потом отпустили индийских пограничников на линии фактического контроля в районе союзной территории Ладакх, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

"Ситуация стала очень нестабильной в прошлую среду, когда драка между индийскими военными и китайцами привела к задержанию некоторых наших военных, но позже они были освобождены", - сказал собеседник телеканала.

По его словам, в ходе потасовки китайские военные захватили оружие индийских солдат, но позже его вернули. Отмечается, что ситуация разрешилась после совещания представителей командования Индии и Китая.


Несколько дней назад Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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