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Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Фото: https://naked-science.ru/

В Москве 672 человека стали донорами плазмы крови для переливания пациентам с коронавирусом. Такие данные привел мэр города Сергей Собянин в своих соцсетях.

По словам главы города, ситуация с ростом заражений коронавирусом в Москве стабилизируется. Однако на начало мая пришелся пик, и в этом месяце в городе много нуждающихся в переливании плазмы.

"Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов - она безопасна. […]. Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо!" - написал Собянин.

Переливание плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из потенциально эффективных методов лечения заболевания, считают эксперты клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, не имеющий противопоказаний и хронических заболеваний.

Плазму сейчас можно сдать в четырех медучреждениях: Центре крови имени О.К. Гаврилова (улица Бакинская, дом 31), Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12), городской клинической больнице № 52 (улица Пехотная, дом 3, корпус 1) и городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского (Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 1).

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По материалам: uposters.ru

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