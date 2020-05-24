Спасибо пандемии. Богатейшие люди мира заработали $255 млрд за весну

Анастасия Иванова

Состояние 25 богатейших людей мира за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.

Так, больше всех за последние два месяца заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. С 23 марта акции социальной сети выросли почти на 60%, состояние миллиардера увеличилось на 31,4 миллиарда долларов, до 86,5 миллиарда. Таким образом, за это время в списке он поднялся с седьмого места на четвертое.

Самый богатый человек в мире, основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос заработал немногим меньше. С 23 марта его состояние увеличилось на 23% до 146,9 миллиарда долларов.

сообщило, что глава Amazon Джефф Безос получил 6,4 млрд долларов за один день.