Спасибо пандемии. Богатейшие люди мира заработали $255 млрд за весну
Сегодня, 12:35 Анастасия Иванова
Состояние 25 богатейших людей мира за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.
Так, больше всех за последние два месяца заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. С 23 марта акции социальной сети выросли почти на 60%, состояние миллиардера увеличилось на 31,4 миллиарда долларов, до 86,5 миллиарда. Таким образом, за это время в списке он поднялся с седьмого места на четвертое.
Самый богатый человек в мире, основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос заработал немногим меньше. С 23 марта его состояние увеличилось на 23% до 146,9 миллиарда долларов.
сообщило, что глава Amazon Джефф Безос получил 6,4 млрд долларов за один день.
По материалам: ria.ru