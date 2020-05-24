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SPLETNIK.RU: письмо нового главного редактора

SPLETNIK.RU: письмо нового главного редактора

У "Сплетника" снова есть главный редактор, а у привычки распускать сплетни и слухи — ярый защитник. Давайте начистоту — мы все хоть иногда в этом участвуем, но публично привыкли осуждать. Оно и понятно: в стране, где слух так легко превращался в донос и ломал судьбы, обсуждать друг друга за спиной считалось не просто зазорным, а прямо вредительским поведением. Ужасная судьба у слова "сплетня" в России! А ведь где-то искусство кулуарных разговоров стало основой светской жизни и даже жанром литературы. Послушайте, ведь дать человеку изящную характеристику, свести характер к афоризму — это ли не верх остроумия?

Именно на таких благородных началах и будет существовать наше издание. Мы по-прежнему будем пристально следить за всем, что происходит в жизни наших и зарубежных звезд, сайт, как и всегда, будет обсуждать новое платье короля (и королевы), но если что-то и изменится — так это интонация. Осуждение, как мне кажется, произрастает из неверной дистанции, неправильной оптики. Красивые и успешные, а иногда нелепые или страдающие от невзгод герои наших материалов — это не мишень для вымещения собственных комплексов и не пример для подражания, которому до обидного невозможно соответствовать. Наши герои — мифические персонажи, на которых мы взираем с любопытством, а их жизнь — это и есть миф, который может быть или не быть назидательным, но обязан быть увлекательным. Больше иронии и меньше ненависти, друзья!

Давайте перестанем стесняться естественного любопытства, ведь поступки знаменитостей — это просто лишний повод задуматься о том, что нас волнует. Если нас что-то и возмущает — значит, мы пришли к пониманию, что в 2020 году пора заново обсудить границы дозволенного. И это здорово! Будет здорово, если у слова "сплетня" появится новый смысл. Сплетня станет попыткой, обсуждая других, увидеть в них себя, и стать лучше и мудрее.

Ну и, конечно, мы будем стремиться поднимать вам настроение. В эпоху чумы и глобальных перемен поговорить о платьях и любовниках — сродни терапии. Ведь эти ритуалы — премьеры, вечеринки и громкие разводы, — возможно, последнее напоминание о том, что в мире есть неизменные вещи. И люди всегда остаются людьми, даже если их разделяет карантин и премьера теперь проходит на YouTube, а светская вечеринка — в Zoom.

А обсуждать людей, их образ жизни и их привычки — это, пожалуй, самый естественный способ взирать на мир. Который без нас, возможно, и вовсе не существует.

Елена Замятина

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По материалам: spletnik.ru

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