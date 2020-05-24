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США обиделись на Калининградскую область из-за виз, заявил губернатор

США обиделись на Калининградскую область из-за виз, заявил губернатор

Высказывание помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, назвавшего Калининградскую область России закрытой военной базой, говорит о его низкой профессиональной компетенции. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«К сожалению, американская президентская администрация как обычно поверхностна в своих суждениях. Большинство их заявлений в части Калининградской области весьма далеки от реальности, что показывает низкую компетенцию таких советников», — сказал Алиханов.

Как предположил губернатор, высказывания О’Брайена связаны с тем, что в США обиделись на введение в Калининградской области электронных виз.

«Предположу также, что мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — отметил глава региона.

Что касается «закрытой военной базы», добавил Алиханов, ничего кроме недоумения такие высказывания не вызывают.

Как сообщало ИА Newstes, Роберт О’Брайен высказал сожаления, что российская Калининградская область «напичкана современными вооружениями и ракетами». Эксперт назвал эксклав России на Балтике «кинжалом в сердце Западной Европы».

«Регион должен быть местом, где, учитывая его географическое положение, происходит отличная торговля, туризм, социальный обмен между Россией и Западной Европой. К сожалению, Россия сделала из него закрытую военную базу, напичканную высокотехнологичным оружием и ракетам», — полагает американский чиновник.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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