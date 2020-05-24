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США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

Соединённые Штаты перенесут саммит «Большой семёрки» в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за коронавирусной инфекции, заявил советник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

«Саммит G7, если он пройдёт в личном формате, а мы думаем, что он пройдёт, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику, если уже не на нём (заболеваемости коронавирусом) в Вашингтоне», — сказал он. О`Брайен заявил, в личной встрече вместо видеоконференции заинтересованы все лидеры G7.

В G7входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее сообщалось, что главы стран-членов «Большой семёрки» призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения.

 

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По материалам: pnp.ru

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