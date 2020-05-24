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США показали испытания лазерного оружия

США показали испытания лазерного оружия

Американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия, позволяющего уничтожать беспилотные аппараты. Установку тестировали неподалеку от базы Перл-Харбор.

ВМС Соединенных Штатов показали видео, на котором лазер был помещен на корабль USS Portland. В ходе проверки он успешно поджег дрон.

Твердотельный военный лазер испытывается в США уже несколько лет. Его мощность составляет около 150 кВт. Считается, что он должен стать эффективным средством противовоздушной защиты не только от БПЛА, но и от пилотируемых боевых самолетов противника.

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По материалам: uposters.ru

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