США показали испытания лазерного оружия

Вадим Карасев

Американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия, позволяющего уничтожать беспилотные аппараты. Установку тестировали неподалеку от базы Перл-Харбор.

ВМС Соединенных Штатов показали видео, на котором лазер был помещен на корабль USS Portland. В ходе проверки он успешно поджег дрон.

Твердотельный военный лазер испытывается в США уже несколько лет. Его мощность составляет около 150 кВт. Считается, что он должен стать эффективным средством противовоздушной защиты не только от БПЛА, но и от пилотируемых боевых самолетов противника.