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США пытаются ослабить Россию дезинформацией — Володин

США пытаются ослабить Россию дезинформацией — Володин

США пытаются дестабилизировать ситуацию в России с целью сохранения своего доминирующего положения в мире. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя публикацию Bloomberg о падении рейтинга президента России Владимира Путина до 27% в апреле.

США много достигли, мы это признаем сказал спикер Думы, однако, отметил он, эти достижения за счет других стран.

«Все в мире меняется, ничто не вечно, понимая это, США хотят сохранить свое преимущественное положение, как и прежде, за счет ослабления других государств», — заявил Володин.

Он добавил, что в 1991 году США «многое сделали», чтобы распался СССР.

Как сообщало ИА Newstes, директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ответ на данные Bloomberg сообщил, что позитивная оценка работы президента России Владимира Путина находится на отметке 61−63%, а рейтинг доверия Владимиру Путину находится в диапазоне 67−68%.

Посольство России в США в свою очередь призвало редакцию Bloomberg проявить объективность и разместить реальные показатели доверия российскому лидеру, а также «принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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