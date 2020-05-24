США пытаются ослабить Россию дезинформацией — Володин
США пытаются дестабилизировать ситуацию в России с целью сохранения своего доминирующего положения в мире. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя публикацию Bloomberg о падении рейтинга президента России Владимира Путина до 27% в апреле.
США много достигли, мы это признаем сказал спикер Думы, однако, отметил он, эти достижения за счет других стран.
Он добавил, что в 1991 году США «многое сделали», чтобы распался СССР.
Как сообщало ИА Newstes, директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ответ на данные Bloomberg сообщил, что позитивная оценка работы президента России Владимира Путина находится на отметке 61−63%, а рейтинг доверия Владимиру Путину находится в диапазоне 67−68%.
Посольство России в США в свою очередь призвало редакцию Bloomberg проявить объективность и разместить реальные показатели доверия российскому лидеру, а также «принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию».